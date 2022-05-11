Автономные пожарные извещатели установили в домах ветеранов Великой Отечественной войны....

Автономные пожарные извещатели установили в домах ветеранов Великой Отечественной войны. Инициаторами акции стали Главное управление МЧС России и РОССОЮЗСПАС.Извещатели установили по двум адресам. Зинаида Михайловна Лобанова трудилась в тылу под Владимиром на торфозаготовках. В этом году ей исполнится 96 лет. Было решено установить датчик на кухне, где находится максимальное количество электроприборов. А вот в доме Антонины Васильевны Беловой извещатель решили вмонтировать в комнате. Совсем недавно труженице тыла исполнилось 95. Юной девушкой она трудилась на лесозаготовках в Богослове. Всем семьям напомнили, что при необходимости ремонта или замены ветхой электропроводки или печей ветераны могут обращаться в органы социальной защиты по месту проживания.Алексей Кутонов, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Владимиру и Суздальскому району:- Нами были установлены датчики пожарной сигнализации в семьях, где проживают инвалиды, труженики тыла, ветераны Великой Отечественной войны. Всего с начала года в таких семьях было установлено порядка трехсот извещателей. Данное оборудование предназначено для раннего обнаружения пожара.