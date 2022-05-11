Владимирцы отметили День Великой Победы. Праздник начался с шествия «Бессмертного полка». Участники акции вышли с портретами фронтовиков и рассказали о судьбах своих близких. Во главе

Владимирцы отметили День Великой Победы. Праздник начался с шествия «Бессмертного полка». Участники акции вышли с портретами фронтовиков и рассказали о судьбах своих близких. Во главе колонны автомобиль с ветеранами Великой Отечественной. Михаилу Волосникову 95 лет. Об ужасах на фронте он вспоминать не любит, в ответ лишь скромно вытирает слезы. А вот радостью готов поделиться. Михаил