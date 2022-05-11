Единственная школа поселка Новый Ковровского района готовится к обновлению. Учебное заведение в...

Единственная школа поселка Новый Ковровского района готовится к обновлению. Учебное заведение в рамках рабочей поездки посетил глава региона Александр Авдеев.Школа носит имя Героя Советского Союза Ивана Першутова, но капитального ремонта здесь не было несколько десятков лет. В спортзале- плохая вентиляция, в стенах образовались дыры и трещины. Предстоит поменять покрытие, установить новые снаряды - заметил глава региона. Школа рассчитана на 118 человек. Помимо прочего, предстоит решить и кадровую проблему. В школе есть оборудованный старыми станками кабинет технологии, но учить ребят некому. В штате - лишь один мужчина, и тот водитель.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Сейчас делается смета. Договорились, что некоторые вопросы пересмотрим с точки зрения применения материалов. Я думаю, что если смету сейчас мы быстро сделаем, объемы там небольшие, постараемся максимум сделать в течение лета.Также глава региона Александр Авдеев проверил темпы строительства местного Дома культуры. На данный момент к новому ДК проложено свежее дорожное полотно - такой дороги здесь не было со времен строительства совхоза. Замеры сделаны, качество асфальта - на уровне, осталось лишь нанести разметку. Что касается строительства самого Дома Культуры - подрядчик работает даже с опережением. Как отмечают в администрации области, объект - его возводят в рамках регионального проекта "Культурная среда" - планируют сдать уже осенью.