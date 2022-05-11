Выиграйте 4 месяца бесплатного вывоза твёрдых бытовых отходов! «Энергосбыт Волга» дал старт акции...

Выиграйте 4 месяца бесплатного вывоза твёрдых бытовых отходов!«Энергосбыт Волга» дал старт акции «Чистые счета». Участие в ней могут принять клиенты из Петушинского, Собинского, Александровского, Кольчугинского, Киржачского и Юрьев-Польского районов, получающие единую квитанцию за услуги ЖКХ. В этих территориях «Энергосбыт Волга» является платёжным агентом регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Хартия». Акция продлится весь май.- «Энергосбыт Волга» развивает дистанционные сервисы для клиентов. Число абонентов-физлиц, зарегистрированных в личном кабинете, за первые три месяца 2022 года увеличилось на 4,4% и превысило 89 тысяч. Из них более 73 тысяч абонентов отказались от бумажных квитанций и перешли на электронные счета. Акция «Чистые счета» позволит нам поощрить тех, кто соблюдает платёжную дисциплину и пользуется дистанционными сервисами, в частности личным кабинетом по услугам ЖКХ, - отметил генеральный директор «Энергосбыт Волга» Александр Москвитин.Чтобы стать участником акции, клиенту «Энергосбыт Волга» необходимо выполнить несколько условий:- зарегистрироваться или быть зарегистрированным в личном кабинете по услугам ЖКХ на сайте www.esbvolga.ru (открыть на сайте раздел «Личный кабинет физлиц», в появившемся окне выбрать «Личный кабинет по услугам ЖКХ», пройти регистрацию, следуя инструкциям);- в разделе «Оплата» в личном кабинете по услугам ЖКХ оплатить начисления за потреблённую электроэнергию и услугу по обращению с ТКО (твёрдыми коммунальными отходами) с учётом задолженностей за предыдущие периоды;- иметь или подключить подписку на рассылку уведомлений и рекламной информации (требуется перейти в раздел «Мой профиль» и поставить галочку напротив фразы «Согласие на получение рекламно-информационной рассылки по E-mail /по SMS»);- подключить электронный счёт в личном кабинете по услугам ЖКХ (требуется перейти в раздел «Мой профиль» и поставить галочку напротив фразы «Получение квитанции в электронном виде для лицевого счета»);- по состоянию на 31 мая 2022 года не иметь задолженности за электроэнергию и услугу по обращению с ТКО.Ознакомиться с подробными условиями акции можно в специальном разделе на сайте «Энергосбыт Волга».Каждый выполнивший условия акции «Чистые счета» автоматически становится её участником. Победители будут определены с помощью генератора случайных чисел. «Энергосбыт Волга» разыграет 10 суперпризов – стоимость услуги по обращению с ТКО на одного человека за 3 месяца+1 месяц в подарок. Еще 20 клиентов получат призы в виде стоимости услуги по обращению с ТКО на одного человека за 3 месяца. Средства будут зачислены на лицевой счёт клиента по услуге за обращение с ТКО.Пользуйтесь дистанционными сервисами «Энергосбыт Волга», подключайте электронную квитанцию и оплачивайте счета за потреблённую электроэнергию и услуги ЖКХ вовремя. Не копите задолженность: чем она больше, тем труднее её погасить. Клиенты «Энергосбыт Волга» с хорошей платёжной дисциплиной имеют возможность принимать участие в акциях и получать подарки.