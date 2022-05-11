Героиня нашего следующего сюжета - Зинаида Шинкоренко, женщина, на долю которой выпало немало...

Героиня нашего следующего сюжета - Зинаида Шинкоренко, женщина, на долю которой выпало немало испытаний. Фашисты, распевающие песни в её родной школе, трагическая смерть отца, утрата сыновей в Мариуполе... Сейчас Зинаида Александровна, эвакуированная в Россию, живёт в одном из пунктов временного размещения Камешковского района. Как остаться человеком в непрекращающейся борьбе за счастье? История из первых уст.Зинаида Александровна за свои 90 лет выполнила программу максимум. По боли. Хрупкая женщина пережила Великую Отечественную. И знает, как звучит неонацизм уже в новом тысячелетии. Когда фашисты захватили её родной Мариуполь в 1941-ом, Зинаида была во втором классе. Чтобы заработать хоть какие-то крохи, ей приходилось чистить врагам обувь.Зинаида Шинкоренко, дитя войны, жительница г.Мариуполя:- Я собирала и чистила сапоги. И вот этим мы жили. Я папиросы их чистила и продавала, и за это покупала хлеб.Один раз они чуть не изнасиловали мою подружку-одногодку. Я подошла, она стала кричать. Вышел ещё один со школы и что-то по своему сказал, и он её отбросил.Когда удавалось купить немного зерна, из него делали "затирку" с помощью больших камней. Семья рано осталась без отца.Зинаида Шинкоренко, дитя войны, жительница г.Мариуполя:- Голодуха была такая, что мама кормила меня кровью. Не было у нее молока. Папа...только приехали в Мариуполь. Он был изысканный электрик. Полез, чтобы вкрутить лампу. А этот машинист забыл, что он полез туда. Дернул и он в скиповую яму и ему вот так отрезало все. Умирал в сознании.Когда Зинаида Шинкоренко вспоминает о работе в любимом монастыре Святогорска, у нее горят глаза. В обители она провела 6 счастливых лет.Зинаида Шинкоренко, дитя войны, жительница г.Мариуполя:- Никто так не шил, как я. Батюшке пошью, бежит: "Матушка, матушка", кричит, "Посмотри на меня, посмотри на эту прелесть!".В 2022-ом, когда Мариуполь освобождали от неонацистов, женщина жила одна на 9 этаже. От очередного снаряда лестницу скрутило. Зинаиде Александровне вывернуло руку. Выбраться из-под завалов ей помог русский танкист.Зинаида Шинкоренко, дитя войны, жительница г.Мариуполя:- Помню его мягкую руку. Тёплая такая. И он меня посадил. Быстренько закрыл эту дверь, с другой стороны обошел, и мы поехали.В Россию Зинаида Шинкоренко приехала одна. О судьбе сыновей- Михаила и Анатолия не знает ничего. От постоянных слез женщина почувствовала, что начала слепнуть.Сейчас позаботиться о бабушке могут только чужие люди. Чуть больше месяца она живет в пункте временного размещения в Пенкино.Наталья Божьева, директор отдела соцзащиты по Камешковскому району:- Отделом социальной защиты населения по Камешковскому району оказана необходимая помощь в оформлении документов Зинаиде Александровне, в оформлении единовременной материальной помощи и сейчас оказывается необходимое социальное сопровождение.Зинаида Александровна приняла все испытания. Вместе с нашей съемочной группой она доехала до Свято-Боголюбского монастыря. Женщина полюбовались талисманом местной святыни - прекрасным павлином.......Помолилась и поставила две свечи... Зинаида Александровна была готова на все: красить, мыть, шить, - чтобы только остаться в этом месте. На просьбу взять на служение нашу героиню мать Афанасия благодушно оставила телефон и ответила: "С божьей помощью все получится".Любовь Клюквина, Александр Чунаев.Вести "Владимир"