Ракетчики, летчики, радиотехники, подразделения воздушно-космических войск, а также полицейские, кадеты и юнармейцы. Во Владимире состоялся военный парад в честь Дня Победы. «Мы помним, мы

Ракетчики, летчики, радиотехники, подразделения воздушно-космических войск, а также полицейские, кадеты и юнармейцы. Во Владимире состоялся военный парад в честь Дня Победы. «Мы помним, мы гордимся». Пожалуй, все, кто пришел на Парад Победы во Владимире 9 мая произнесли эти слова. Десятки тысяч жителей Владимира наблюдали за шествием войск российской армии. Ракетчики, военные летчики, радиотехники, подразделения воздушно-космических