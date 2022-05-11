Масштабная колонна из сотни мотоциклистов совершила автопробег из Коврова во Владимир. Таким...

Масштабная колонна из сотни мотоциклистов совершила автопробег из Коврова во Владимир. Таким образом байкеры открыли новый сезон, и приурочили открытие ко Дню Победы.К слову, к мотопробегу присоединились и мотоциклисты из соседних областей. Организатором выступил мотоклуб из Владимира. Пробег посвятили подвигу советского народа в борьбе с гитлеровскими захватчиками. Ковров стал стартовой точкой. Участники мотопробега посетили мемориальный комплекс "Аллея Мужества" в поселке Мелехово. В конце маршрута мотоциклисты возложили цветы к Вечному огню на Площади Победы.