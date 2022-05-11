Его премьеру приурочили к 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Вот уже не первый год подряд молодые и талантливые ребята из города воинской славы Коврова, при поддержке депутата Госдумы РФ Игоря Игошина, выпускают документальные короткометражки «Я расскажу тебе о войне... », в которых рассказывают о земляках-ветеранах. Очередной фильм, премьеру которого посвятили 77-й годовщине Победы, искренне впечатлил зрителей.Ребята рассказали удивительную историю Зинаиды Ефимовны Суворовой, которая в годы войны спасала жизни наших воинов. Самоотверженный труд бойцов санитарной роты, уничтоженные немецкими захватчиками города и сёла, эмоции юной девушки, попавшей в эпицентр самой страшной войны в истории человечества – с помощью художественных приёмов кинематографа (документальная кинохроника органично дополняется игровыми сценами и воспоминаниями ветерана), юные ковровчане «оживили» страницы учебников истории и тронули души зрителей всех возрастов.- Я лично благодарен нашей ковровской молодёжи, особенно съёмочной группе во главе с режиссёром Кристиной Малашенко, за инициативу и желание увековечить рассказы живых Героев-Победителей на века. Благодаря им созданы уже 6 короткометражек о земляках. Эти фильмы - история страны, история мира и свободы, которые отстаивались в кровопролитных боях. Потомки должны помнить и не забывать какой ценой досталась жизнь без фашизма, - уверен депутат Государственной Думы Игорь Игошин.