Дознаватель устанавливает причину трагедии.

На пожаре в Петушках погибла 64-летняя женщина. ЧП произошло утром 11 мая.В 05-38 поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме №2 на улице Коммунальной. На место выехали четыре пожарных машины и 17 спасателей.«Увидев дым из двухэтажки, они сформировали три звена газодымозащитной службы для разведки очага и тушения огня. Площадь пламени составила 30 квадратных метров. Сгорела внутренняя отделка и имущество двух квартир. Эвакуировано два человека», - уточнили в пресс-службе ведомства.На пепелище найдено тело пенсионерки 1958 года рождения.Дознаватель устанавливает причину трагедии.