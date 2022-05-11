Владимир принимает одну из главных медиаплощадок страны. На родине легендарного диктора Юрия...

Владимир принимает одну из главных медиаплощадок страны. На родине легендарного диктора Юрия Левитана стартует Инфорум Союза журналистов России. Его работу возглавит председатель Союза- Владимир Соловьёв. О программе Инфорума, борьбе с фейками и задачах, которые стоят перед журналистами сейчас, в переломное время, Владимир Соловьёв рассказал в интервью "Вестям". С председателем Союза журналистов России беседовала Мария Платанюк.