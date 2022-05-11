Отопление пока не отключили лишь в четырёх городах и районах.

В большинстве муниципалитетов Владимирской области завершился отопительный сезон. Ресурсоснабжающие организации продолжают теплоснабжение домов во Владимире, Муроме, Гусь-Хрустальном и Суздальском районах.Как уточнили в Белом доме, во Владимире отключат в ближайшее время.Директор департамента ЖКХ Елена Семёнова, подводя итоги на совещании у губернатора, подчеркнула, что кроме, серьёзных перебоев не зафиксировано.По свету ситуация другая. С 1 декабря 2021 по 1 марта 2022 года в регионе выявлено более 1500 отключений поставки электроэнергии. Причина - обильные снегопады и холода. Решено провести совещание с участием представителей Минэнерго иэнергетиков понедопущению подобных ситуаций предстоящей зимой.Ещё один вопрос на контроле – перевод на индивидуальное отопление некоторых малоэтажных домов. Данные о необходимости переподключения жилья поступила от 17 городов и районов. Речь идёт о 424 объектах. Власти составят план-график, заручатся поддержкой жителей и приступят к работам.Напомним, что в текущем году на модернизацию ЖКХ направлено около 1,3 млрд рублей. Чиновники намерены построить и реконструировать водозаборы, котельные, водопроводные сети, канализацию и трубы теплоснабжения.