Машина врезалась в остановку.

Два человека погибли в ДТП под Александровом. Об этом рассказали в УГИБДД по Владимирской области.Вечером 10 мая в 22.40 на 20 километре трассы «Москва — Ярославль — Рупусово» водитель «Лады Калина» 1984 года рождения врезался в остановку. От удара погиб сам автомобилист и его пассажир 1994 года рождения. В результате происшествия пострадали двое детей — 2013 и 2021 годов рождения. С различными травмами их госпитализировали в больницу.По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства трагедии.