Конструкция выдержала половодье. Выявленные протечки свай устранили подводной сваркой.

Во Владимирской области для возведения нового моста через Оку привлекли водолазов. Об этом рассказали в ГК «Автодор».Специалисты обследовали дно возле опор, проверили герметичность шпунтового ограждения котлована русловой опоры. Конструкция выдержала половодье. Выявленные протечки свай устранили подводной сваркой.После этого, стенки дополнительно усилили дублирующими накладками из металлических труб, которые защищают объект от давления воды и ледовой нагрузки.Перепад между дном котлована и отметкой «зеркала» воды в реке составляет 14 метров. Чтобы выдержать нагрузку изнутри котлован усилен металлическими поясами и распорами.