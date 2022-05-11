В 05-38 11 мая 2022 года в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в...

В 05-38 11 мая 2022 года в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в городе Петушки, на улице Коммунальной, дом 2. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.На момент прибытия подразделений наблюдался дым из окон 2-этажного деревянного дома. Пожарные сформировали 3 звена газодымозащитной службы для разведки очага и тушения пожара.Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на общей площади 30 кв. м. Сгорела внутренняя отделка и имущество 2-х квартир. К сожалению, на пожаре погибла хозяйка одной из квартир 1958 года рождения. Эвакуировано 2 человека.К ликвидации пожара привлекалось 4 единицы техники, 17 человек личного состава, сообщает пресс-служба МЧС Владимирской области. Причины пожара устанавливаются.