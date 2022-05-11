Областная прокуратура потребовала от администрации Суздаля убрать несанкционированную свалку,...

Областная прокуратура потребовала от администрации Суздаля убрать несанкционированную свалку, которая угрожает безопасности города. Как собираются решать проблему местные коммунальщики - узнала Любовь Клюквина.Сухие ветки, доски, старые деревья, - сухостой может полыхнуть в один миг. Это участок на окраине Суздаля на улице Васильевской. Раньше, рассказывают местные жители, советские школьники здесь знакомились с землей, помогали взрослым сажать картошку, свёклу... Теперь участок размером в гектар представляет собой свалку.- Мы видели, что сюда привозили и строительный мусор, и бытовой мусор, и резины, и холодильники, и пластик, который не разлагается более 500 лет. Когда организовывают свалку, её в любом случае нужно огородить. В любом случае должна быть она охраняемая, чтобы любой, кто захотел, сюда не приехал.Создавалась свалка в 2016 году по распоряжению администрации Суздаля, чтобы складировать спиленные деревья и ветки, оставшиеся после работ по благоустройству. Но по всей видимости, ситуация вышла из-под контроля - свалка расширяется. ((документ)) И лишь недавно, рассказывает общественник, ее признали незаконной. По предписанию природоохранной прокуратуры администрация города должна была рекультивировать свалку и привести землю в порядок.- Когда им надо, они всегда говорят: "У нас такой маленький-маленький бюджетик. Мы не может ничего абсолютно сделать." А вот это за чей счет убирать?- Суздальская межрайонная прокуратура в рамках текущего надзора в апреле этого года была проведена проверка, в ходе которой действительно на улице Васильевской города Суздаля выявлено несанкционированное место отходов. В основном это порубочные остатки, ветки и прочее. Буквально 28 апреля прокурором внесено представление в адрес главы администрации города Суздаля, и устранение нарушений находится на контроле прокуратуры. Рассмотрение представлений прокурора и принятие мер должно быть осуществлено в течение 30 дней с момента получения. Т.е., я не думаю, что это растянется на многие месяца.При неисполнении предписания, прокуратура направит исковое заявление в суд. В любом случае, говорит помощник областного прокурора, в концу мая, меры должны быть приняты. И вот, что нам ответили в муниципальной компании, которая занимается благоустройством города.- Администрация города держит на контроле ситуацию с этим проблемным участком. Для этого нами приобретена мобильная дробилка, и решается вопрос с утилизацией с этого места древестных отходов. Мы её в принципе на своей территории уже испытываем. Работа предстоит очень большая. Мы должны опахать вокруг этого места. противопожарные меры будут соблюдены.Ветки передробят и вывезут на другую свалку - огражденную и охраняемую, обещают суздальские коммунальщики. Но точный срок начала работ они пока не называют...Любовь Клюквина, Илья Хлудов, Семен Карпов.Вести "Владимир"