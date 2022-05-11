Rutube завершил первый этап восстановления функционала платформы после кибератаки 9 мая и намерен в среду запустить видеохостинг. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Rutube со ссылкой на гендиректора сервиса Александра Моисеева.

Rutube завершил первый этап восстановления функционала платформы после кибератаки 9 мая и намерен в среду запустить видеохостинг. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Rutube со ссылкой на гендиректора сервиса Александра Моисеева.Мы успешно завершили первый этап восстановления функционала платформы и намерены запустить видеохостинг сегодня. В данный момент на платформе проводится нагрузочное тестирование и дополнительная проверка на уязвимость, - приводятся в Telegram-канале слова Моисеева.Как отметил директор экспертного центра безопасности компании Positive Technologies Алексей Новиков, чья команда была ранее привлечена к устранению последствий кибератаки, на настоящий момент специалисты восстанавливают хронологию действий хакеров, выявляют полный перечень затронутых атакой элементов инфраструктуры сервиса. Совместно со специалистами Rutube мы проводим контрольные работы, после чего видеохостинг будет выведен во внешний контур. Также работы ведутся в контексте восстановления хронологии действий злоумышленника, выявления полного перечня элементов инфраструктуры, затронутых инцидентом, собираются данные об особенностях использованного технического инструментария и прочее, - приводит сервис его слова. Это необходимо для того, чтобы вычистить злоумышленников из инфраструктуры и перекрыть им возможные пути возвращения, - пояснил Новиков.В понедельник, 9 мая, в День Победы, Rutube подвергся самой мощной кибератаке за всю историю видеохостинга, заявили ТАСС в пресс-службе сервиса. Технические специалисты Rutube подтвердили, что третьим лицам не удалось получить доступ к видеоархиву. Вся библиотека, включая пользовательский контент, по-прежнему сохранена на сервисе, исходный код также не поврежден.В результате атаки было поражено более 75% баз и инфраструктуры основной версии и 90% резервных копий и кластеров для восстановления баз данных, пояснили в пресс-службе Rutube. По словам технических специалистов Rutube, основная сложность заключается в восстановлении инфраструктуры, представляющей собой сотни серверов, каждый из которых приходится восстанавливать в ручном режиме, постепенно устраняя последствия вмешательства злоумышленников. В данный момент сотрудники компании воздерживаются от прогнозов относительно точного времени возобновления работы платформы. Точные причины, выведшие из строя видеоплатформу, не называются. Для устранения последствий кибератаки были привлечены несколько экспертных команд, в частности, команда специалистов экспертного центра безопасности Positive Technologies.