Актриса Нонна Гришаева дала семейный рецепт потрясающего блюда. Оригинальный салат с грибами будет украшением вашего стола.

Актриса Нонна Гришаева дала семейный рецепт потрясающего блюда. Оригинальный салат с грибами будет украшением вашего стола.Роковая брюнетка Нонна Гришаева — прекрасная хозяйка. На кухне артистка точно знает, что делать. Свекровь научила ее готовить салат с грибами по простому рецепту. Самое время им воспользоваться!ИнгредиентыШампиньоны — 400-500 граммовКонсервированный ананас — 400-500 граммовКуриное филе — 2 грудкиМайонез — 5 столовых ложекПриправа карри — 2-3 чайные ложкиСоль — 1 щепоткаОливковое масло — 2 столовые ложкиСпособ приготовленияОтвариваем куриное филе. Пока оно остывает, ставим нагревать на плиту воду для грибов. Моем, чистим и мелко кромсаем шампиньоны. Потом бросаем их в кипящую подсоленную воду, ждем пять минут по наказу Нонны Гришаевой и сливаем жидкость.Следующий шаг — обжариваем грибы на оливковом масле и нарезаем остывшую курицу кубиками. В отдельной мисочке тщательно смешиваем ложкой майонез и приправу Карри. Соус должен получиться желтого оттенка, чем ярче — тем насыщеннее.Обжаренные грибы помещаем в емкость для салата, к ним добавляем маленькие кусочки консервированного ананаса и мясо птицы. Кладем соус и все перемешиваем.Готово! Салат с грибами для всей семьи удался. Теперь его можно поставить в холодильник на полчаса, как это делает Нонна Гришаева для улучшения вкусовых качеств. Не забываем рецепт — он всегда выручит и к обеду, и к праздничному столу.