За период с 4 по 10 мая на территории Владимирской области зарегистрировано 30 дорожно-транспортных...

За период с 4 по 10 мая на территории Владимирской области зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 4 человека погибли и 40 получили ранения различной степени тяжести, в том числе получили травмы 7 детей.Полицейскими оформлено 280 происшествий с материальным ущербом.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 120 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 2 происшествия.Вечером 10 мая в Александровском районе на 20 километре автодороги «Москва — Ярославль — Рупусово» "Лада-Калина" врезалась в остановку общественного транспорта. В результате аварии водитель и 28-летняя пассажирка легковушки скончались на месте происшествия. Двое детей, находившихся в машине, 9 лет и 1 год, госпитализированы. По предварительной информации, мужчина не справился с управлением.Также 9 мая в 4:00 на 13 км автодороги «Колокша – Кольчугино – Александров - В.Дворики – Годуново - Б.Вески» водитель автомобиля «Опель-Корса», 1986 г. р., съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся. В результате ДТП водитель автомобиля «Опель» направлен на амбулаторное лечение, 18-летний пассажир госпитализирован.Фото: https://33.xn--b1aew.xn--p1ai/