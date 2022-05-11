Выходные в области не обошлись без ДТП. Авария с двумя погибшими произошла вечером 10 мая под Александровом. По предварительной информации, на 20-м километре автодороги

Выходные в области не обошлись без ДТП. Авария с двумя погибшими произошла вечером 10 мая под Александровом. По предварительной информации, на 20-м километре автодороги «Москва-Ярославль-Рупусово» водитель автомобиля «Лада» 1984 года рождения, выехал за пределы проезжей части и врезался в остановку общественного транспорта. «В результате дорожно-транспортного происшествия травмы несовместимые с жизнью получили водитель автомобиля «Лада», а