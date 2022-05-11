Меньше двадцати дней остаётся до завершения голосования за благоустройство территорий во...

Меньше двадцати дней остаётся до завершения голосования за благоустройство территорий во Владимирской области.Во Владимире лидирующую позицию занимает Площадь Победы - напротив мемориала планируется установить стелу и фонтаны. На втором месте сквер "Гвардейский" в микрорайоне Юрьевец. Там планируется разместить аллею, детскую площадку, скейт-парк. А на третьем месте - сквер "Зерновский". Шесть территорий для благоустройства представлено в Муроме - в лидерах проект Окского парка. А в Вязниковском районе - детская площадка в деревне Чудиново. А у александровцев на первом месте - проект третьего этапа благоустройства парка культуры и отдыха: устройство фонтана, прогулочной аллеи и розария, площадка для танцев и две мастерских.