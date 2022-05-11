Меньше двадцати дней остаётся до завершения голосования за благоустройство территорий во...
Меньше двадцати дней остаётся до завершения голосования за благоустройство территорий во Владимирской области.
Во Владимире лидирующую позицию занимает Площадь Победы - напротив мемориала планируется установить стелу и фонтаны. На втором месте сквер "Гвардейский" в микрорайоне Юрьевец. Там планируется разместить аллею, детскую площадку, скейт-парк. А на третьем месте - сквер "Зерновский". Шесть территорий для благоустройства представлено в Муроме - в лидерах проект Окского парка. А в Вязниковском районе - детская площадка в деревне Чудиново. А у александровцев на первом месте - проект третьего этапа благоустройства парка культуры и отдыха: устройство фонтана, прогулочной аллеи и розария, площадка для танцев и две мастерских.