Сегодня, 11 мая 2022 года, в 5 утра в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о...

Сегодня, 11 мая 2022 года, в 5 утра в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в селе Сновицы Суздальского района. Загорелся частный жилой дом на улице Центральной. Пожарно-спасательные подразделения выехали без промедления.На момент прибытия подразделений наблюдался сильный дым из дома. Пожарные ликвидировали горение внутренней отделки и имущества на площади 200 кв. м. На пожаре пострадало 2 человека: мужчина 1955 г. р.(ожоги конечностей) и несовершеннолетний 2006 г. р. (порезы рук).К ликвидации пожара привлекались 9 единиц техники, 25 человек личного состава, в том числе 1 единица техники 2 человека ДПК Новоалександрово. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара, сообщают в пресс-службе ведомства.Фото: 33.mchs.gov.ru/