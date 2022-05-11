Она откроется в Музее хрусталя 14 мая.

В Гусь-Хрустальном выставят изделия Императорского стеклянного завода XIX века. Коллекцию покажет Владимиро-Суздальский музей-заповедник.Напомним, что в прошлом году ВСМЗ подарили более 30 предметов декоративно-прикладного искусства, среди которых образцы производства Гусевского хрустального завода середины XX и уникальные изделия XIX веков.Жительница Феодосии В.И. Гоголева передала музею фужер, два бокала и рюмку из сервиза, который был изготовлен в 50-ые годы позапрошлого века. Набор насчитывал посуду на 500 персон и использовался в Зимнем и Царскосельском дворцах.Ирина Орлова из Гусь-Хрустального передала хрустальные вазы с авторским алмазным рисунком.Ольга Федотова из Собинки подарила вазу Дятьковской хрустальной фабрики начала XX века.А вот комплект из 12 хрустальных сувениров-символов года по восточному календарю сотрудники музея собирали несколько лет.Эти и другие экспонаты можно будет увидеть на новой выставке под названием «Дарителю хвала». Она откроется в Музее хрусталя 14 мая.