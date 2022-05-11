На эти цели потратили почти 11 млн рублей.

В стационаре Киржачской районной больницы модернизировали систему снабжения кислородом. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в департаменте здравоохраенния.В медучреждении заработала централизованная подача кислорода и газификатор. На эти цели потратили почти 11 млн рублей.Газификатор предназначен для преобразования жидкого кислорода в газ, который затем подаётся пациентам. Вместимость резервуара достигает двух тонн. Устройство работает автономно.«Раньше у нас не было централизованной разводки газов, поэтому приходилось пользоваться кислородными концентраторами и баллонами. Сейчас система газификации максимально широко охватила не только реанимацию, но и здание гинекологического корпуса, где в случае новой волны коронавируса можно будет развернуть новые койки», – подчеркнул и.о. главного врача Киржачской районной больницы Александр Токарев.Добавим, что кислород нужен не только больным ковидом, но и применяется при наркозе во время проведения операций.В 2022 году планируется открыть ещё несколько кислородных станций: в Городской больнице №2 во Владимире, в Петушинской и Юрьев-Польской районных больницах, а также в Муромской ГБ №3 и Гусь-Хрустальной городской больнице.