В Ковровском районе в районе села Малые Всегодичи реконструировали боевые действия при освобождении...
В Ковровском районе в районе села Малые Всегодичи реконструировали боевые действия при освобождении Белоруссии во время Великой Отечественной войны.
Воссозданные события рассказывают о подвиге Героя Советского Союза старшего
сержанта Дмитрия Горбунова, который вместе со своим взводом захватил важный
плацдарм для беспрепятственной переправки войск через реку. В реконструкции
приняли участие около шестидесяти участников из Владимирской, Нижегородской,
Московской и Костромской областей. Подготовка заняла почти два месяца