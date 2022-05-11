В Ковровском районе в районе села Малые Всегодичи реконструировали боевые действия при освобождении...

В Ковровском районе в районе села Малые Всегодичи реконструировали боевые действия при освобождении Белоруссии во время Великой Отечественной войны.Воссозданные события рассказывают о подвиге Героя Советского Союза старшегосержанта Дмитрия Горбунова, который вместе со своим взводом захватил важныйплацдарм для беспрепятственной переправки войск через реку. В реконструкцииприняли участие около шестидесяти участников из Владимирской, Нижегородской,Московской и Костромской областей. Подготовка заняла почти два месяца