Бесплатное обследование в клиниках Москвы могут пройти беременные с высоким риском патологии.

Бесплатное обследование в клиниках Москвы могут пройти беременные с высоким риском патологии.В российской столице реализуется уникальный проект для помощи беременным женщинам. В рамках программы они могут пройти бесплатное обследование, которое способно вовремя выявлять больше генетических нарушений у плода.Неинвазивное пренатальное тестирование безопасно для беременных с высоким риском патологии. При этом НИПТ, а также дополнительные молекулярно-генетические исследования помогают оперативно обнаружить потенциальные патологии внутриутробного развития у детей.Специалисты отмечают, что НИПТ — это высокоточный скрининговый метод для оценки риска хромосомных аномалий плода. Он основан на анализе внеклеточной фетальной ДНК в крови беременной женщины. В Москве данное исследование проводится за счет гранта в размере 311 миллионов рублей, выделенного из городского бюджета в 2021 году.В рамках реализации второго этапа проекта на обследование были направлены более 3,5 тысячи женщин из групп риска по развитию хромосомных патологий плода. Об этом рассказал главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии департамента здравоохранения Москвы, заведующий перинатальным центром городской клинической больницы № 24 Антон Оленев."Второй этап исследования начался в минувшем декабре. На данный момент на НИПТ и другие виды молекулярно-генетических исследований направлено более 3,7 тысячи образцов биоматериала. Всего же грантом предусмотрено проведение более 11,5 тысячи молекулярно-генетических исследований, из них НИПТ — более 10,5 тысячи. Благодаря этой программе мы сможем наработать необходимый опыт ранней диагностики генетических нарушений у плода на ранних сроках беременности, чтобы в последующем более широко внедрить эту методику в практику московского здравоохранения", — уточнил специалист.По его словам, с конца прошлого года с помощью НИПТ удалось выявить 80 случаев высоких рисков различных патологий хромосом. Семьи смогли получить необходимую информацию на ранних сроках беременности. Важно подчеркнуть, что в каждом случае с учетом мнения родителей принимается обоснованное с медицинской точки зрения решение о сохранении беременности.