Для строительства нового моста через Оку в районе будущей трассы М-12 Москва-Казань привлекли...

Для строительства нового моста через Оку в районе будущей трассы М-12 Москва-Казань привлекли водолазов. Об этом сообщает государственная компания "Автодор".Ещё до паводка, зимой, водолазы обследовали дно возле опор технологического моста, проверили герметичность ограждения котлована русловой опоры. Его основание - на 7 метров ниже отметки дна Оки. Шпунтовое ограждение успешно выдержало половодье. В этот раз водолазы обследовали шпунт на наличие скрытых дефектов и дна в местах погружения опор на наличие разрывов. Выявленные протечки трубосвай устранили при помощи подводной сварки.В наиболее сложных местах стенки дополнительно усилены дублирующими накладками из металлических труб. Это защита от давления воды и будущей ледовой нагрузки. Как замечают в "Автодоре", сейчас перепад между дном котлована и отметкой "зеркала" воды в Оке достигает 14 метров. Чтобы котлован мог выдержать такое давление, изнутри он был усилен дополнительными металлическими поясами и распорами.