Сотрудники муромского уголовного розыска задержали на территории района 32-летнего местного жителя,...

Сотрудники муромского уголовного розыска задержали на территории района 32-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении серии мошенничеств.Оказалось, что мужчина разместил в сети объявление о продаже аэродромных плит, которым заинтересовался местный житель. Договорившись устно о покупке продукции, мужчина перевел на указанный злоумышленником счет 45 000 рублей, после чего телефон «продавца» стал недоступен. Аналогичным образом лишился 24 000 рублей другой потерпевший, откликнувшийся на размещенное подозреваемым объявление об оказании услуг по стяжке пола в квартирах.В другом случае по размещенному на сайте объявлению о вакансии водителя-экспедитора позвонил сам подозреваемый. Работодатель поручил фигуранту доставить мебель из областного центра клиентам в город Муром. Порученную работу мужчина выполнил, однако полученные от заказчиков деньги в сумме 212 000 рублей предпринимателю не вернул.В дальнейшем, работая водителем такси, под предлогом ремонта автомобиля и оплаты услуг эвакуатора злоумышленник убедил индивидуального предпринимателя перевести ему на счет деньги в сумме 23 000 рублей. Не получив впоследствии отчетности о ремонте авто, владелец фирмы понял, что его обманули.Всего полицейскими собрана доказательственная база причастности местного жителя к девяти эпизодам преступной деятельности, совершенным в период с 2020 по 2021 год. Причиненный ущерб составил более 400 000 рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Подозреваемый свою вину признал. В отношении него возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве.