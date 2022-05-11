Жителя Мурома задержали по подозрению в совершении серии мошенничеств. Полиция установила, что 32-летний мужчина разместил в сети объявление о продаже аэродромных плит, которым

Жителя Мурома задержали по подозрению в совершении серии мошенничеств. Полиция установила, что 32-летний мужчина разместил в сети объявление о продаже аэродромных плит, которым заинтересовался местный житель. Они устно договорились о покупке. Мужчина перевел злоумышленнику на счет 45 тысяч рублей, после чего телефон «продавца» был недоступен. Аналогичным образом лишился 24 тысяч рублей другой потерпевший. Он откликнулся