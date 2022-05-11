Для москвичей действует уже 11 площадок по буккроссингу.

Для москвичей действует уже 11 площадок по буккроссингу.Жители и гости российской столицы могут прийти в городские парки и на свежем воздухе насладиться русской или зарубежной классической литературой, детективными историями, книгами в жанре фантастики, а также научными и публицистическими изданиями. В Москве вновь появились точки по буккроссингу.Открытию в парковых зонах площадок по обмену книгами поспособствовала теплая погода. С наступлением весны все больше людей стремятся провести время на открытом воздухе. Теперь они могут полноценно совместить приятное с полезным.Правила буккроссинга предельно простые: отдаешь залежавшиеся книги, а в обмен можешь взять непрочитанные издания. Для этого в парках будут работать сразу 11 пунктов обмена. Столичные власти отметили, что большинство из них представляют собой отдельные павильоны с книжными полками, столами или скамейками.Кроме того, оборудованы специальные стеллажи в помещениях парковых клубов и студий. По мнению заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, буккроссинг давно стал доброй традицией для горожан."Прочитанные книги часто лежат без дела, а пункты обмена дают возможность поделиться ими и выбрать взамен что-то новое. Большинство павильонов оборудованы — в них тепло, светло, есть мебель и розетки. Там можно приятно провести время за чтением", — подчеркнула чиновница.Подробная информация о местах расположения и времени работы книжных павильонов указана на столичного градоначальника.