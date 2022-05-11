На директора возбудили дело об административном правонарушении. Виновному в задержке жалованья назначен штраф.

В Петушках после вмешательства прокуратуры перед работниками предприятия погасили долги. Подробностями истории поделились в пресс-службе ведомства.По итогам проверки выяснилось, что 184 сотрудника не получили заработную плату за январь. Общая сумма невыполненных перед людьми обязательств превысила 6, 6 млн рублей.Руководителю организации внесено представление. Задолженность погашена в полном объёме.На директора возбудили дело об административном правонарушении. Виновному в задержке жалованья назначен штраф.