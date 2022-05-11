Хозяйка квартиры погибла на пожаре в деревянном многоквартирном доме в Петушках в среду, 11 мая. На момент прибытия огнеборцев наблюдался дым из 2-этажного дома. Пожарные сформировали 3 звена

Хозяйка квартиры погибла на пожаре в деревянном многоквартирном доме в Петушках в среду, 11 мая. На момент прибытия огнеборцев наблюдался дым из 2-этажного дома. Пожарные сформировали 3 звена газодымозащитной службы для разведки очага и тушения пожара. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на общей площади 30 кв. м. Сгорела внутренняя отделка и имущество 2-х квартир. На пожаре