Подсудимый признал свою вину, оспаривая умысел на убийство, но гособвинение доказало обратное.
В Собинке азиат убил местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе Владимирского облсуда.
В конце октября прошлого года иностранец, проживающий в Московской области, вместе с 32-летним товарищем распивал спиртные напитки в честь дня рождения сына своего друга. На улице между друзьями , в ходе которого гость из столицы нанёс обидчику не менее шести ударов арматурой по голове, а также не менее 12 ударов ножом в грудную клетку. От полученных травм жертва скончалась на месте происшествия.
Душегуб решил замести следы. С моста через Клязьму он выбросил орудия преступления и вернулся на праздник, ничего не сказав присутствующим о произошедшем. Во время осмотра реки водолазы нашли арматуру. Через некоторое время убийцу задержали.
Подсудимый признал свою вину, оспаривая умысел на убийство, но гособвинение доказало обратное.
Следующие девять лет гость из Центральной Азии проведёт в колонии. В пользу потерпевшей, родной сестры погибшего, взыскана компенсация морального вреда - один миллион рублей.
Приговор в законную силу пока не вступил.