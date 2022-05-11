Подсудимый признал свою вину, оспаривая умысел на убийство, но гособвинение доказало обратное.

В Собинке азиат убил местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе Владимирского облсуда.В конце октября прошлого года иностранец, проживающий в Московской области, вместе с 32-летним товарищем распивал спиртные напитки в честь дня рождения сына своего друга. На улице между друзьями , в ходе которого гость из столицы нанёс обидчику не менее шести ударов арматурой по голове, а также не менее 12 ударов ножом в грудную клетку. От полученных травм жертва скончалась на месте происшествия.Душегуб решил замести следы. С моста через Клязьму он выбросил орудия преступления и вернулся на праздник, ничего не сказав присутствующим о произошедшем. Во время осмотра реки водолазы нашли арматуру. Через некоторое время убийцу задержали.Подсудимый признал свою вину, оспаривая умысел на убийство, но гособвинение доказало обратное.Следующие девять лет гость из Центральной Азии проведёт в колонии. В пользу потерпевшей, родной сестры погибшего, взыскана компенсация морального вреда - один миллион рублей.Приговор в законную силу пока не вступил.