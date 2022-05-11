Дорогами памяти. В Велижском районе Смоленской области завершилась межрегиональная поисковая...

Дорогами памяти. В Велижском районе Смоленской области завершилась межрегиональная поисковая экспедиция. Её активными участниками стали поисковые отряды нашего региона.Представители отрядов "Амулет", "Владимирец", Возрождение", "Контакт", "Гастелловец", "Небо Родины", "Сыны Отечества" искали останки защитников Родины в местах боёв 4-ой Ударной Армии 1942-ого года. В ходе экспедиции в полевом лагере владимирцев работала экспертная лаборатория. Благодаря ей оперативно установлены имена четырёх красноармейцев. Как сообщают "Поисковики Владимирщины", удалось прочитать один из двух смертных медальонов. Также установить имя одного из воинов помогла подписанная ручка. 104 защитника Отечества были отпеты в храме города Велижа. Подробнее о экспедиции, которая стала возможной благодаря средствам Фонда президентских грантов, "Вестям" рассказал Вячеслав Казаков, руководитель регионального отделения Поискового движения России.Вячеслав Казаков, председатель регионального отделения "Поискового движения России": “В течение двух недель 49 поисковиков владимирского областного объединения "Часовые памяти" проводили работы на территории Велижского района Смоленской области. Результатом работ стали обнаруженные 13 воинов. Имена их были установлены. Останки 104 солдат и офицеров Красной армии были похоронены 7 мая на воинском кладбище у деревни Секачи Велижского района Смоленской области”.И в ходе весенней Вахты памяти на Смоленщине обнаружены останки уроженца владимирского края - красноармейца Фёдора Ильича Цапалина из несуществующей уже деревни Домкино Александровского района. Боец Цапалин 1904-ого года рождения найден поисковым отрядом "Долг" Вязьмы. 38-летний Фёдор Ильич погиб 24-ого июля 42-ого. Родственников удалось найти в Санкт-Петербурге. Останки бойца перезахоронены с воинскими почестями. Личные вещи красноармейца Цапалина и его смертный медальон передадут в один из музеев Александровского района.