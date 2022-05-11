Весь май происходят редкие и интересные астрономические явления. Например, максимальный весенний...

Весь май происходят редкие и интересные астрономические явления. Например, максимальный весенний метеорный поток Лириды уже прошёл, но ночной звездопад можно будет увидеть и без дополнительного оборудования - весь май.Малый парад планет - редкое явление, которое происходит раз в 15-20 лет, астрономы-любители могут наблюдать до начала июня, но нужно помнить, что для этого нужны особые условия - наблюдение нужно вести за полчаса до восхода Солнца, пространство должно быть открытым, лучше выехать за город - чтобы не мешало городское освещение. И вы увидите Венеру, Марс и Сатурн в виде маленьких звёздочек.А уже 16-го числа можно увидеть полное затмение Луны - это будет самое продолжительное лунное затмение в 21-м веке. Оно продлится полтора часа. Астрономическое явление увидят в Африке, Гренландии, но жители России на "кровавую Луны" не посмотрят - нам будут видны только малые полутеневые фазы - с семи часов одиннадцати минут по московскому времени.