Смотрите в программе Вести-Владимир:
Пожароопасная свалка
Почему опасную несанкционированную...
Смотрите в программе "Вести-Владимир":
Пожароопасная свалка
Почему опасную несанкционированную свалку в Суздале никто не убирает? Прокуратура потребовала от мэрии решить проблему за тридцать дней.
Проблемы переселенцев
Депутат Госдумы Алексей Говырин поздравил с Днем Победы ветерана из Мариуполя. Как начать новую жизнь во Владимире?
Испытание болью
И история девяностолетней Зинаиды Шинкоренко. Женщина, которая дважды оказалась под нацистской оккупацией.