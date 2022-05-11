Смотрите в программе Вести-Владимир: Пожароопасная свалка Почему опасную несанкционированную...

Смотрите в программе "Вести-Владимир":Пожароопасная свалкаПочему опасную несанкционированную свалку в Суздале никто не убирает? Прокуратура потребовала от мэрии решить проблему за тридцать дней.Проблемы переселенцевДепутат Госдумы Алексей Говырин поздравил с Днем Победы ветерана из Мариуполя. Как начать новую жизнь во Владимире?Испытание больюИ история девяностолетней Зинаиды Шинкоренко. Женщина, которая дважды оказалась под нацистской оккупацией.