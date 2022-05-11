Специалисты Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) опубликовали данные рейтинга...

Специалисты Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) опубликовали данные рейтинга регионов по принятию антикризисных мер за последнюю неделю.В нем субъекты РФ располагаются, исходя из пакетов антикризиных предложений, которые были приняты на региональном уровне.Первые две позиции заняли Москва и Санкт-Петербург. На третьей позиции ЯНАО. Владимирская область занимает четвертое место. Экспертами Агентства были оценены региональные антикризисные программы для бизнеса, промышленности, сельского хозяйства и туристической сферы.Неделю назад 33 регион располагался на пятом месте в этом рейтинге. Напомним, что в области принят второй пакет антикризисных мер поддержки экономики.