Специалисты Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) опубликовали данные рейтинга...
Специалисты Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) опубликовали данные рейтинга регионов по принятию антикризисных мер за последнюю неделю.
В нем субъекты РФ располагаются, исходя из пакетов антикризиных предложений, которые были приняты на региональном уровне.
Первые две позиции заняли Москва и Санкт-Петербург. На третьей позиции ЯНАО. Владимирская область занимает четвертое место. Экспертами Агентства были оценены региональные антикризисные программы для бизнеса, промышленности, сельского хозяйства и туристической сферы.
Неделю назад 33 регион располагался на пятом месте в этом рейтинге. Напомним, что в области принят второй пакет антикризисных мер поддержки экономики.