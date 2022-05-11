Хоккейный клуб «Владимир» стал серебряным призером всероссийского турнира в Сочи. Речь о «Ночной хоккейной лиге». В этом сезоне соревнования по хоккею среди любительских команд объединили

Хоккейный клуб «Владимир» стал серебряным призером всероссийского турнира в Сочи. Речь о «Ночной хоккейной лиге». В этом сезоне соревнования по хоккею среди любительских команд объединили рекордное количество участников – 1151 команду из 76 регионов страны. Владимирцы упорно боролись за каждую победу. В этом году хоккейный клуб «Владимир» стал чемпионом области и получил возможность представить регион