Кроме того, ребята узнают зачем современным ученикам нужны соцсети и как защитить себя от буллинга.

19 мая в столице нашего региона пройдёт поистине знаковое для подрастающего поколения событие - слёт Владимирского отделения организации «Российское движение школьников». «Будь в движении» - именно под таким девизом для сотен ребят проведут увлекательные мастер-классы и лекции. Подробности рассказали в департаменте образования.По предварительным данным, в слёте должны поучаствовать около 700 воспитанников образовательных организаций нашей области. Ученики и их педагоги приедут во Владимир из 21 муниципалитета. Участвовать в слёте будут ребята, от которых в буквальном смысле зависит будущее нашей страны - представители РДШ, Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» и областной детской патриотической организации «Пионеры Владимирской области».Открытие Слёта состоится в 10.00 во «Дворце детского (юношеского) творчества города Владимира». Участников ожидают образовательные программы и мастер-классы по наиболее животрепещущим и актуальным в современном быстроменяющемся мире темам.Высокопрофессиональные спикеры и модераторы раскроют секреты стресс-менеджмента, научат ребят развивать в себе эмоциональный интеллект и помогут разгадать формулу успешного публичного выступления. Кроме того, ученикам расскажут, как создавать и воплощать добровольческие проекты, как развивать бренд школы с помощью медиа, как защитить себя от буллинга и наконец – как шутить шутки в КВН. Для педагогов также подготовили образовательный интенсив.Однако слёт запомнится участникам не только насыщенной образовательной программой. Ребята поучаствуют в масштабном торжественном шествии. В сопровождении духового оркестра, под реющими на весеннем ветру флагами и устремлёнными в небо транспарантами школьники пройдут путь от гостиницы «Заря» до ОДКИ.Апогеем слёта станет концерт и церемония награждения самых активных школ, ребят и педагогов.