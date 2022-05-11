Всего планируется заасфальтировать 12 дворов.

Во Владимире приступили к ремонту дворов. Планируется заасфальтировать 12 территорий.Как сообщил замначальника управления ЖКХ Дмитрий Еропов, что подрядчики уже начали работу на проспекте Ленина, улицах Доватора, Соколова-Соколёнка и Завадского. Ведётся демонтаж старого покрытия, выполнятся планировка тротуаров.Стоимость ремонта объектов варьируется от 820 тысяч до почти трёх миллионов рублей. Она зависит от площади. В смету входят асфальтирование проезжей части и тротуаров, а также установка лавочек и урн.Напомним, что в прошлом году во Владимире благоустроили 45 придомовых территорий.