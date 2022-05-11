Она ушли из жизни после продолжительной болезни.

Во Владимире 10 мая после продолжительной болезни скончалась Светлана Камынина. С 2003 по 2011 годы она возглавляла пресс-службу горадминистрации. С 2012 по 2019 годы руководила пресс-службой ЗС.Светлана Юрьевна родилась 7 мая 1963 года во Владимире. В 1984 году окончила филологический факультет пединститута. В 1998 году — факультет коррекционной педагогики и специальной психологии МПГУ им. Ленина.Она работала учителем русского языка и литературы, заведующей детским садом, затем успешно трудилась в городском управлении образования.«Настоящий профессионал, порядочный и интеллигентный человек», - вспоминают о ней бывшие коллеги.Прощание с усопшей состоится 12 мая в 12.00 в храме Архангела Михаила на Студёной горе.Редакция «33Live.Ru» выражает искренние соболезнования родным и близким Светланы Камыниной.