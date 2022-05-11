На эти цели выделено 6,5 млн рублей.

Во Владимире стартовал третий этап благоустройства На тротуарах появились лавочки. На днях подрядчик приступит к строительству детской площадки. На эти цели выделено 6,5 млн рублей.За 3,3 млн рублей в парке «Патриот» «резинку». Детскую площадку разместят в юго-восточной части, но первоначально здесь появится резиновое покрытие. «Подушка» будет состоять из песка и щебня, которые зальют асфальтобетоном. Площадь объекта превысит 700 квадратных метров. Игровые элементы поставят по прямым договорам.Добавим, что власти также завозят грунт для сада. Планируется отремонтировать дорогу по улице Новой. Ей займётся «Владавтодор».Ранее общественное пространство на пересечении улиц Мира и Горького замостили асфальтом и плиткой. В парке появилось уличное освещение и военная техника.