Прощание с усопшим состоится 11 мая в 12 часов в Свято-Казанском храме на площади Победы.

Во Владимире 8 мая скончался Олег Иванов, который длительное время возглавлял городской фонд социальной поддержки населения.Олег Георгиевич родился в 1940 году. Порядка 27 лет отдал службе в армии. На гражданке работал заместителем директора Владимирского центра стандартизации и метрологии, а также председателем правления фонда «Милосердие и здоровье».Коллеги и горожане запомнили владимирца порядочным и отзывчивым человеком.Прощание с усопшим состоится 11 мая в 12 часов в Свято-Казанском храме на площади Победы.Редакция «33Live.Ru» выражает искренние соболезнования родным и близким Олега Иванова.