Во Владимире выступил Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева....

Во Владимире выступил Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Концерт прошел в рамках 21-го Московского Пасхального фестиваля, посвященного 77-й годовщине Победы. Слово Александру Сыпченко.На сцене Областного Дворца культуры и искусства маэстро Валерий Гергиев. Приезд Симфонического оркестра Мариинского театра всегда событие в культурной жизни города. Свободных мест нет. В зале глава региона Александр Авдеев вместе с семьей, вынужденные переселенцы из Донбасса, педагоги и воспитанники детских школ искусствАлександр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Звучание оно конечно завораживает, вдохновляет, одухотворяет и настраивает на какой-то праздничный и предпраздничный лад.Долгожданный концерт прошел в рамках 21-го Московского Пасхального фестиваля, посвященного 77-й годовщине Победы. Музыканты исполнили произведения Клода Дебюсси, Римского-Корсакова, Мориса Равеля и Родиона Щедрина, который празднует в этом году свой 90 летний юбилей.Каждый год Симфонический оркестр Мариинского театра радует ценителей музыки новой программой. Но неизменно одно, благотворительный и патриотический дух Пасхального фестиваля.Александр Сыпченко.Вести "Владимир"