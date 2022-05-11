Коронавирус продолжает держаться минимальном уровне: на территории региона за прошедшие сутки 11...

Коронавирус продолжает держаться минимальном уровне: на территории региона за прошедшие сутки 11 мая лабораторно подтверждено 35 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.8 - во Владимире6 — в Юрьев-Польском районе5 - в Муромском районе4 — в Гусь-Хрустальном районе3 - в Ковровском районе3 — в Суздальском районе2 — в Вязниковском районе1 — в Меленковском районе1 — в Собинском районе1 — в Камешковском районе1 - в Гороховецком районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 150 953 случая заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).