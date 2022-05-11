Коронавирус продолжает держаться минимальном уровне: на территории региона за прошедшие сутки 11...
Коронавирус продолжает держаться минимальном уровне: на территории региона за прошедшие сутки 11 мая лабораторно подтверждено 35 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
8 - во Владимире
6 — в Юрьев-Польском районе
5 - в Муромском районе
4 — в Гусь-Хрустальном районе
3 - в Ковровском районе
3 — в Суздальском районе
2 — в Вязниковском районе
1 — в Меленковском районе
1 — в Собинском районе
1 — в Камешковском районе
1 - в Гороховецком районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 150 953 случая заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).