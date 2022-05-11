24-летний житель Московской области приговорен к длительному сроку лишения свободы за убийство...

24-летний житель Московской области приговорен к длительному сроку лишения свободы за убийство местного жителя.Следствием и судом установлено, что вечером 20 октября 2021 года в Собинке мужчины в квартире отмечали день рождения сына одного из них. Мы рассказывали об этом. После того, как они вышли на улицу, между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого гость из столицы нанес обидчику не менее 5 ударов арматурой в область головы, а также не менее 11 ударов ножом в область грудной клетки.От полученных телесных повреждений 32-летний потерпевший скончался на месте происшествия. Тело мужчины обнаружили на следующий день утром на одной из улиц.Обвиняемый в целях сокрытия следов преступления сбросил с моста через реку Клязьма орудия преступления и вернулся на праздник, не сказав присутствующим о произошедшем.В ходе осмотра дна реки, используя магнит и металлоискатель, водолазы обнаружили арматуру, которой, предположительно, были нанесены удары.С учетом всех обстоятельств совершенно преступления суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Владимирской области.