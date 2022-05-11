В Петушках после вмешательства прокуратуры перед работниками предприятия погашена задолженность по...

В Петушках после вмешательства прокуратуры перед работниками предприятия погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше 6,6 млн. рублей.Прокуратурой Петушинского района проведена проверка исполнения коммерческой организацией трудового законодательства.Установлено, что предприятие в полном объеме не выплатило 184 работникам заработную плату за январь 2022 года. Общая сумма задолженности составила более 6,6 млн. руб.Прокуратурой района руководителю юридического лица внесено представление, после чего задолженность перед работниками погашена в полном объёме.Кроме того, прокуратура возбудила в отношении руководителя организации дело об административном правонарушении по статье о невыплате в установленный срок заработной платы. По результатам его рассмотрения виновному лицу назначено наказание в виде штрафа, сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.