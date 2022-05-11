Во Владимирской области появятся два курорта «Большого Золотого Кольца». Причём, как заявляют власти, курорты не простые, а всесезонные. Мастер-план ведётся в рамках нацпроекта Ростуризма

Во Владимирской области появятся два курорта «Большого Золотого Кольца». Причём, как заявляют власти, курорты не простые, а всесезонные. Мастер-план ведётся в рамках нацпроекта Ростуризма «Туризм и индустрия гостеприимства». Его задача-развитие существующей и создание новой туристической инфраструктуры, увеличение турпотока, формирование сети межрегиональных маршрутов, развитие новых видов туризма. Сейчас необходимо выделить две территории для разработки федеральной туристической