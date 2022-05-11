За последние сутки во Владимирской области выявлено 35 случая заражения коронавирусом. Это на 2 меньше, чем накануне. Госпитализировано 5. Также, как днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявлено 35 случая заражения коронавирусом. Это на 2 меньше, чем накануне. Госпитализировано 5. Также, как днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 150 953. В лидерах по приросту Владимир – 8 заболевших за сутки. Юрьев-Польский на втором месте – 6. На третьем – Муром, где