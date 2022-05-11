По состоянию на 11 мая в медорганизациях региона действуют 215 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 11 мая в медорганизациях региона действуют 215 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 69,3 процента из них занято (149), свободны 66 коек. 5 человек с таким диагнозом госпитализировано за сутки.146220 пациентов с COVID-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 37 человек.Напомним, что 11 мая выявлено 35 новых случаев заболевания коронавирусом.За последние сутки летальных случаев от COVID-19 не зафиксировано, всего же за период наблюдения в области от этой болезни скончались 3447 человек.