Вячеслав Володин пожелал жителям Донбасса счастья, здоровья и процветания.

Вячеслав Володин пожелал жителям Донбасса счастья, здоровья и процветания.Восемь лет назад в Донецкой и Луганской народных республиках прошли референдумы о самоопределении. Люди, проживающие в Донбассе, пошли против киевского антинародного режима. Об этом напомнил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.Депутат отметил, что на Украине, где в 2014 году произошел государственный переворот, игнорировались права человека. По его словам, украинские власти не учитывали интересы живущих в Донбассе граждан, запрещали родной для них язык и навязывали переписанную историю.Володин также подчеркнул, что на референдумах, состоявшихся в ДНР и ЛНР весной того года, люди поступили демократически и сделали выбор, реализовав свое право на самоопределение. "Желаю гражданам Донецкой и Луганской народных республик счастья, здоровья и процветания", – сказал спикер Государственной Думы.Ранее Вячеслав Володин заявил, что разговоры о ненужности спецоперации на Украине – это предательство по отношению к российским солдатам, которые сейчас исполняют свой долг. По мнению депутата, тот, кто на самом деле любит свою страну, не будет уезжать из нее. Слова политика "Дни.ру".